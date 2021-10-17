Международная касса: китайская картина вновь возглавляет прокат

По предварительным данным, китайская картина БИТВА НА ОЗЕРЕ ЧАНЦЗИНЬ заработала по итогам уикенда $107 млн, что увеличило ее кассу до $745 млн. Таким образом, именно она становится лидером по итогам минувшего уикенда.

ВЕНОМ 2 заработал в эти выходные $62,3 млн на 44 рынках. Фильм с Томом Харди суммарно собрал $115,6 млн за рубежом, заняв первое место на 39 территориях. За аналогичный период на сопоставимых рынках проект опережает кассу НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ на 34%, кинокомикс ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ – на 102%, ЧЕРНУЮ ВДОВУ – на 76%, а ФОРСАЖ 9 – на 17%. Продолжение ВЕНОМА также установило стартовые рекорды эпохи пандемии в Испании ($3,9 млн) и Италии ($3,7 млн).

Между тем, по итогам третьего уикенда международная касса фильма НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ составила $348,3 млн. Такими темпами боевик сможет обойти ГОДЗИЛЛУ ПРОТИВ КОНГА и стать вторым голливудским фильмом 2021 года по сборам за рубежом после ФОРСАЖА 9 ($543 млн). Последняя картина с Дэниелом Крейгом в роли агента 007 отстает от 007: СПЕКТР на 13%, а от 007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» – на 6%. Впереди у боевика еще старт в Китае и Австралии.

За минувшие выходные ДЮНА Дени Вильнева добавила $8,5 млн к своей кассе на 36 территориях. Суммарно в международном прокате картина заработала $129,3 млн.

17.10.2021 Автор: Виолетта Палий