Международная касса: «Базз Лайтер» занимает вторую строчку на старте

Мультфильм БАЗЗ ЛАЙТЕР как в американском, так и в международном прокате стартовал ниже ожиданий — по итогам уикенда релиз за рубежом собрал лишь $34,6 млн на 43 рынках.

Лидером уикенда стал МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО, который в минувший уикенд заработал $76,1 млн (-54%) и увеличил зарубежные сборы до $372 млн. Кроме того, релиз возглавил прокат в Китае с $24 млн, теперь его суммарные сборы в Поднебесной составляют $92,8 млн. Также в топ-5 стран по кассе проекта входят Мексика ($36,1 млн), Великобритания ($26,2 млн), Южная Корея ($22,8 млн) и Австралия ($15,4 млн).

Боевик ТОП ГАН: МЭВЕРИК с Томом Крузом в главной роли преодолел отметку в $800 млн мировых сборов. Международные сборы релиза составляют $419 млн, из которых $39,7 млн приходятся на минувший уикенд. В пятерку стран-лидеров по сборам вошли Великобритания ($71,5 млн), Япония ($42,8 млн), Австралия ($40,1 млн), Франция ($34,5 млн) и Германия ($20,9 млн).

Кинокомикс ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ увеличил международную кассу до $537 млн. Наибольшие сборы на данный момент приходятся на Великобританию ($51,8 млн), Южную Корею ($49,3 млн), Мексику ($41 млн), Бразилию ($33,5 млн) и Францию ($28,3 млн).

20.06.2022 Автор: Виолетта Палий