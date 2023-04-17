Международная касса: «Братья супер Марио в кино» стали самой успешной экранизацией видеоигры

Уже в четверг мультфильм БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО от Illumination и Universal установил рекорд, став самой кассовой экранизацией видеоигры в истории кино. Картина обошла ВАРКРАФТ, в 2016 году собравший $440 млн. К утру 17 апреля адаптация серии игр Nintendo освоила в мировом прокате $677 млн, из них $330 — за пределами Северной Америки. Сборы второго уикенда на 71 зарубежном рынке оцениваются в $94,1 млн.

Самыми успешными странами для проката картины, помимо США и Канады, на данный момент являются Мексика ($52 млн), Великобритания и Ирландия ($43 млн), Германия ($29,7 млн), Франция ($21,2 млн) и Австралия ($19,8 млн).

ДЖОН УИК 4 от от Lionsgate привлек около $18,6 млн на 76 рынках на четвертом уикенде работы. Таким образом, за пределами Северной Америки боевик с Киану Ривзом сумел собрать $189,6 млн долларов, а его тотал достиг $349,7 млн.

Киноадаптация настольной игры ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ компании Paramount заработала еще $13,8 млн долларов на 64 рынках. Теперь совокупные сборы фильма превысили $157 млн, из них $83 млн освоены в международном прокате.

17.04.2023 Автор: Кирилл Шамсутдинов