Международная касса: «Бэтмен» возглавил китайский прокат

БЭТМЕН с Робертом Паттинсоном стартовал в Китае, где 43% кинотеатров закрыты из-за коронавируса. Стартовая касса фильма Warner Bros. в Поднебесной составила довольно скромные $12,1 млн. При этом релизу удалось возглавить китайский прокат. В общей сложности за минувшие выходные международные сборы кинокомикса увеличились на $49,1 млн, до $298 млн. На данный момент в топ-5 рынков релиза входят Великобритания ($43,7 млн), Мексика ($24,7 млн), Австралия ($21,3 млн), Бразилия ($18,2 млн) и Франция ($17,3 млн).

В международном прокате боевик АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ преодолел отметку в $200 млн долларов, собрав в общей сложности $211 млн.

Продолжение китайской военной драмы БИТВА НА ОЗЕРЕ ЧАНДЖИН собрало $1,5 млн за прошлый уикенд, что увеличило общие сборы проекта до $632 млн.

Материал дополняется.

20.03.2022 Автор: Виолетта Палий