Международная касса: аниме Detective Conan возглавило китайский прокат

Кинокомикс ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВСЕГДА во второй прокатный уикенд увеличил международные сборы на $69,8 млн, до $258 млн. В настоящий момент проект занимает восьмое место в рейтинге самых кассовых голливудских фильмов за рубежом в 2022 году. Фильм показал падение на 49%, что лучше, чем было у кинокомиксов ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ и ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ (по 56%), а также ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (-60%). На соответствующих рынках продолжение ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ на 22% опережает сборы БЭТМЕНА, выступает на 5% хуже ТОРА: ЛЮБОВЬ И ГРОМ и на 32% отстает от сиквела ДОКТОРА СТРЭНДЖА. В топ-5 стран по сборам входят Великобритания ($27,1 млн), Мексика ($22,8 млн), Франция ($21,6 млн), Бразилия ($14,2 млн) и Корея ($14 млн).

Китайский прокат возглавило аниме DETECTIVE CONAN: THE BRIDE OF HALLOWEEN, заработавшее $12 млн в премьерный уикенд. Около $4 млн во вторые выходные собрал китайский проект THE TIPPING POINT, локальная касса проекта составляет $17,7 млн.

Комедийный хоррор THE MENU собрал за рубежом $6,2 млн, что на 43% лучше старта АЛЛЕИ КОШМАРОВ и на 2% впереди результата Я ИДУ ИСКАТЬ.

Кинокомикс ЧЕРНЫЙ АДАМ пополнил свою копилку на $5,1 млн, увеличив ее до $209 млн. Мюзикл МОЙ ДОМАШНИЙ КРОКОДИЛ заработал дополнительно $2,5 млн на 48 рынках — теперь его зарубежные сборы составляют $35,1 млн. Фильм ужасов SMILE собрал еще $1,3 млн, пополнив свой счет до $109 млн.

21.11.2022 Автор: Виолетта Палий