Международная касса: новые «Охотники за привидениями» стартовали с первой строчки

В минувшие выходные в международном прокате старовал фильм ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ, который собрал $16 млн на 31 территории. Проект опережает по сборам такие аналоги, как ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ (+52%), КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (+26%) и КРУЭЛЛА (+94%). Фильм стартовал с первой строчки в Великобритании ($5,8 млн), Мексике ($2,4 млн) и Италии (1,4 млн). Впереди — выход во Франции ​​и Корее (1 декабря), России и Испании (2 декабря), Австралии (1 января), Японии (4 февраля) и других регионах.

Кинокомикс ВЕЧНЫЕ заработал за уикенд $22,7 млн ​​на 49 зарубежных рынках, что увеличило международную кассу до $200,3 млн. Фильм Хлои Чжао занял первое место в России, Бразилии, а также в ОАЭ, Ливане, Португалии, Тайване, Таиланде, Новой Зеландии и в странах Латинской Америки (кроме Мексики). Общее падение кассы составило 53% по сравнению с прошлыми выходными. В Корее проект достиг отметки в $25,2 млн, следом идут Великобритания ($17,3 млн), Франция ($13,7 млн), Мексика ($13,3 млн) и Бразилия ($10,5 млн).

Шпионский боевик НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ на минувших выходных стал самым кассовым голливудским фильмом в 2021 году и за время пандемии в мире с $734 млн, обогнав ФОРСАЖ 9 ($721 млн). Это также третий релиз по мировым сборам за 2021 год после китайских БИТВА НА ОЗЕРЕ ЧАНЦЗИНЬ ($882 млн) и ПРИВЕТ, МАМ (HI, MOM, $822 млн). На данный момент международная касса проекта составляет 579,4 млн, за минувшие выходные НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ собрал $13,4 млн на 72 зарубежных рынках. Лучшими территориями для проекта являются Великобритания ($128,5 млн), за ней следуют Германия ($72,5 млн), Китай ($61 млн), Франция ($32,6 млн) и Япония ($23 млн).

ВЕНОМ 2 заработал за уикенд еще 6,8 млн на 57 рынках, собрав в итоге 248,2 млн за рубежом и 454,7 миллиона долларов на мировом рынке. Ближайшие ключевые релизы — в Австралии (25 ноября) и Японии (3 декабря).

21.11.2021 Автор: Виолетта Палий