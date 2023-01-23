Международная касса: китайские релизы вырвались в лидеры в праздничные дни

Китайский фантастический проект БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ за стартовый день 22 января — в Китайский Новый год — заработал $69,7 млн. Следом идет триллер ПОЛНОВОДНАЯ КРАСНАЯ РЕКА Чжана Имоу с $59 млн за день проката. В праздничные дни в Поднебесной состоялся релиз шести локальных новинок, из которых самый скромный результат в $10,6 млн показал мультфильм ГЛУБОКОЕ МОРЕ.

АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ Джеймса Кэмерона стал шестым фильмом за всю историю наблюдений, который преодолел отметку в $2 млрд мировых сборов, заработав суммарно $2,024 млрд. Это также третий фильм режиссера с подобным результатом наряду с ТИТАНИКОМ и первым АВАТАРОМ. На международную кассу релиза приходится $1,426 млрд. В шестые прокатные выходные фильм собрал еще $56,3 млн. В топ-10 зарубежных рынков входят: Китай ($229,7 млн), Франция ($129,8 млн), Германия ($117 млн), Корея ($96,9 млн), Великобритания ($81,9 млн), Индия ($57,9 млн), Австралия ($55,1 млн), Мексика ($51,4 млн), Испания ($47 млн) и Италия ($45,3 млн).

Мультфильм КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ заработал еще $17,8 млн на 78 рынках, увеличив зарубежную кассу до $171 млн. Этот результат оказался на 39% лучше, чем за аналогичный период показывал ЗВЕРОПОЙ 2.

ВАВИЛОН Дэмьена Шазелла собрал в международном прокате $13,2 млн. Во Франции релиз заработал $3,4 млн, в Великобритании — $1,8 млн, следом идет Австралия с $1 млн.

Хоррор M3GAN добавил в свою копилку еще $10,9 млн, теперь сборы проекта за рубежом составляют $51,3 млн. В пятерку стран, принесших ему наибольшую кассу, входят Мексика ($7,7 млн), Великобритания ($5,7 млн), Франция ($3,5 млн), Испания ($2,9 млн) и Австралия ($2,86 млн).

23.01.2023 Автор: Виолетта Палий