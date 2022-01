Международная касса: «Человек-паук: Нет пути домой» вновь возглавляет прокат

Мировые сборы кинокомикса ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ достигли отметки в $1,69 млрд, что является шестым результатом в мире. Релиз опередил МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА ($1,67 млрд) и КОРОЛЯ ЛЬВА ($1,66 млрд). Суммарная международная касса при этом составляет $970,1 млн. На минувших выходных проект заработал $27,7 млн (-31%) ​​на 63 рынках. На старте в Норвегии релиз собрал $2,6 млн, превзойдя результат фильмов ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА на 267% и ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ на 259%. На данный момент крупнейшими для релиза странами по сборам являются Великобритания ($116,9 млн), Мексика ($73,4 млн), Корея ($60,6 млн), Франция ($59,9 млн) и Австралия ($53,2 млн).

Мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2 стал крупнейшим анимационным релизом за время пандемии, заработав $241,2 млн в мире. Что касается зарубежных сборов, общая касса составляет $112,8 млн, включая старты в Германии ($3 млн), Польше ($2,4 млн) и Австрии ($500 тыс.).

Новинка прошлых выходных, слэшер КРИК, добавила к своей кассе $10,2 млн на 54 рынках, что увеличило ее международные сборы до $33,6 млн.

Порядка $6,2 млн заработал KING'S MAN: НАЧАЛО на 45 территориях. Общая касса за рубежом оказалась на уровне $73,8 млн.

Китайский фильм EMBRACE AGAIN собрал за уикенд $5,2 млн, а суммарная касса проекта составляет $138,4 млн. Еще один релиз Поднебесной, картина FIREFLIES IN THE SUN, заработал на минувших выходных $4,35 млн, общие сборы фильма увеличились до $167,7 млн.

Драма Кеннета Браны БЕЛФАСТ стартовала в Великобритании и Ирландии с $3,1 млн.

24.01.2022 Автор: Виолетта Палий