Международная касса: «Форсаж 10» показал второй лучший старт 2023 года

Общемировая касса ФОРСАЖА 10 по итогам первого уикенда составила $319 млн. Лучше новинки в этом году начинал работать только мультфильм БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО ($377 млн). Среди всех фильмов франшизы это третий показатель.

За пределами США ФОРСАЖ 10 освоил $251 млн на 84 рынках. Это лучший международный старт в 2023 году. Ключевыми территориями стали Китай ($78,2 млн), Мексика ($16,6 млн), Франция ($9,6 млн), Бразилия ($9,6 млн), Индия ($8,6 млн), Индонезия ($8,3 млн), Германия ($8 млн), Великобритания ($7,4 млн), Япония ($7 млн), Южная Корея ($6,7 млн).

Кинокомикс СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3 увеличил свою международную кассу за минувший уикенд на $48,8 млн. Таким образом, она достигла $393 млн, $74,5 из которых принес китайский рынок. Общемировая выручка проекта добралась до отметки $659 млн. Для сравнения, итоговые сборы предыдущей части франшизы в свое время составили $869 млн.

Мультфильм БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО в настоящий момент заработал в мировом прокате уже $1,25 млрд. Это четвертый результат среди проектов, выходивших в прокат после пандемии. Ближайший соперник из их числа, ТОП ГАН: МЭВЕРИК, заработал $1,5 млрд.

Фото: кадр из фильма ФОРСАЖ 10.

22.05.2023 Автор: Максим Острый