Международная касса: «Миньоны: Грювитация» заняли первую строчку

Лидером международного проката стал анимационный проект МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ, собравший еще $42,1 млн (-25%) на 79 рынках. Зарубежная касса проекта составляет $342 млн.

Кинокомикс ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ заработал дополнительно $31,8 млн, увеличив международную кассу проекта до $322 млн.

Следом идет боевик ТОП ГАН: МЭВЕРИК с $16,4 млн (-19%) на 65 рынках. Теперь его международные сборы составляют $647 млн, а мировые сборы релиза достигли отметки $1,2 млрд.

В число лидеров вновь вошли китайские релизы. Проект DETECTIVE VS. SLEUTHS собрал дополнительно $14,2 млн, увеличив свою кассу до $85,9 млн. Следом идет драма LIGHTING UP THE STARS с $11,7 млн — теперь сборы релиза составляют $232 млн.

МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО добавил к своей кассе $7 млн. Теперь она достигла отметки $555 млн.

Байопик ЭЛВИС преодолел отметку в $200 млн мировых сборов. За рубежом релиз заработал $91,8 млн к концу минувшего воскресенья.

25.07.2022 Автор: Виолетта Палий