Международная касса: «Аватар: Путь воды» заработал более $600 млн за два уикенда

Фильм АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ по итогам минувшего уикенда заработал еще $168 млн, увеличив свою зарубежную кассу до $601 млн. Уже за две недели проката релиз занял третье место среди самых кассовых голливудских проектов 2022 года на международной арене. В Китае падение сборов составило 55%, касса уикенда в стране достигла отметки $25,9 млн. В Южной Корее касса картины составилла $53 млн, во Франции – $52,3 млн, в Индии – $37 млн и в Германии — $35,7 млн.

Анимационный фильм КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ пополнил свой счет еще на $16,5 млн (+5%). Теперь сборы проекта составляют $32,5 млн.

Байопик УИТНИ ХЬЮСТОН: ПОТАНЦУЙТЕ СО МНОЙ на старте заработал $2,6 млн.

Кинокомикс ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ собрал еще $2,2 млн в международном прокате. Международная касса фильма находится на уровне $373 млн.

26.12.2022 Автор: Виолетта Палий