Международная касса: «Топ Ган» собрал больше $1 млрд

По итогам минувшего уикенда боевик ТОП ГАН: МЭВЕРИК сумел преодолеть отметку $1 млрд суммарных сборов. При этом международная касса проекта составляет $487 млн.

МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО заработал еще $43 млн к концу воскресенья. Его суммарная международная касса составляет $443 млн, из которых $114 млн приходятся на Китай. Также в пятерку стран-лидеров по сборам входят Мексика ($39,7 млн​​), Великобритания ($33,4 млн), Австралия ($18,5 млн) и Франция ($19 млн).

Байопик ЭЛВИС в международном прокате заработал $20 млн на 50 зарубежных рынках. В Великобритании проект собрал $4,7 млн, во Франции — $2 млн.

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27.06.2022 Автор: Виолетта Палий