Международная касса: «Анчартед» вновь занимает первую строчку

Боевик АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ собрал $35 млн на 64 зарубежных рынках, увеличив международную кассу до $143 млн. Мировые сборы релиза оказались на уровне $226,4 млн. Ключевыми территориями для фильма на данный момент являются Великобритания ($24,8 млн), Франция ($12,2 млн), Испания ($8,8 млн), Австралия ($7,8 млн) и Германия ($6,7 млн).

Вторая часть китайской картины БИТВА НА ОЗЕРЕ ЧАНДЖИН заняла вторую строчку международного чарта с $10,6 млн на прошедших выходных. Общая касса военной драмы составляет $609 млн.

Детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ на международном рынке суммарно заработал $68,5 млн на 47 территориях. В Японии фильм Кеннета Браны стартовал с $1,5 млн. За уикенд релиз заработал $10,6 млн, заняв второе место в чартах Италии, Испании и Австралии. Лидирующими странами по сборам проекта являются Китай ($8,9 млн), Великобритания ($8,8 млн), Россия ($6,8 млн), Франция ($5,6 млн) и Италия ($5 млн).

Еще один китайский релиз, комедия TOO COOL TO KILL, заработал на четвертых выходных $9,4 млн.

Анимационный мюзикл ЗВЕРОПОЙ 2 преодолел отметку в $200 млн на международном рынке — теперь его касса за рубежом составляет $200,3 млн. В эти выходные мультфильм на 66 рынках собрал $8,4 млн (-21%).

Кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ добавил $7 млн (-21%) к зарубежному бокс-офису, который теперь составляет $1,07 млрд. На сегодняшний день в топ-5 рынков входят Великобритания ($127 млн), Мексика ($76,2 млн), Франция ($65,2 млн) и Корея ($63,1 млн).

Еще одним лидером из Поднебесной стала драма NICE VIEW с $6,2 млн за уикенд.

28.02.2022 Автор: Виолетта Палий