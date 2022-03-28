Международная касса: индийский боевик RRR стал лидером уикенда

По итогам минувшего проката индийский боевик RRR занял первую строчку в международном прокате — картина заработала в мировом прокате порядка $65 млн, из которых на зарубежные рынки приходятся $55,5 млн. Отметим, что в материале представлены ориентировочные данные зарубежных источников.

Кинокомикс БЭТМЕН увеличил свою кассу на $25 млн с 76 стран. Теперь общая зарубежная касса проекта с Робертом Паттинсоном составляет $340 млн. В топ-5 стран по сборам релиза вошли Великобритания ($47,4 млн), Мексика ($28 млн), Австралия ($24,1 млн), Франция ($22,2 млн) и Бразилия ($20,2 млн). В Китае, где из-за пандемии коронавируса закрыты порядка половины кинотеатров, касса проекта составляет $17,9 млн.

Лидером проката в Поднебесной стал фантастический боевик ПАДЕНИЕ ЛУНЫ Роланда Эммериха, который стартовал в местном прокате с $9,7 млн.

АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ пополнил свою копилку на $7,7 млн на 55 рынках в прошедший уикенд. Международная касса проекта составляет $223,9 млн долларов. Лидерами по сборам являются Великобритания ($31,3 млн), Франция ($18,8 млн), Россия ($17,2 млн), Китай ($13,6 млн) и Германия ($12,9 млн).

Криминальная драма СКОРАЯ Майкла Бэя дополнила свою кассу на $6,7 млн ​​в 58 странах. Зарубежная касса проекта составляет $12,8 млн. На сегодняшний день крупнейшими рынками фильма с Джейком Джилленхола являются Саудовская Аравия ($2,1 млн), Мексика ($1,7 млн​​), Франция ($974 тысяч), ОАЭ ($769 тысяч) и Великобритания ($738 тысяч).

Мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ собрал в минувшие выходные $6,5 млн на 37 рынках, международная касса теперь составляет $16,8 млн. В пятерку лидеров стран по сборам вошли Испания ($3,6 млн), Мексика ($3,2 млн), Германия ($1,7 млн​), Бразилия ($1,2 млн) и Аргентина ($771 тысяч).

Приключенческая комедия ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД с Сандрой Буллок и Ченнигом Татумом заработала $3,7 млн, что на аналогичных рынках на 50% превышает результат КРУИЗА ПО ДЖУНГЛЯМ и на 49% — фильма ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ.

28.03.2022 Автор: Виолетта Палий