Международная касса: вторая «Черная Пантера» остается лидером

Кинокомикс ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ пополнил свою зарубежную кассу на $32,1 млн, увеличив ее до $308 млн. Этот результат оказался на 5% меньше сборов первой ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ за аналогичный период и на 6% хуже ТОРА: ЛЮБОВЬ И ГРОМ, но на 16% лучше БЭТМЕНА. В пятерку стран по сборам проекта входят Великобритания ($32,3 млн), Мексика ($29,3 млн), Франция ($25,2 млн), Бразилия ($16,2 млн) и Корея ($15,9 млн).

Мультфильм СТРАННЫЙ МИР собрал в стартовый уикенд лишь $9,2 млн на 43 рынках при прогнозируемых $25 млн. В топ-5 стран по сборам проекта вошли Великобритания ($1 млн), Испания, Мексика и Италия (по $0,7 млн) и Германия ($0,6 млн).

В Корее прокат возглавил местный триллер THE NIGHT OWL, заработавший $6,1 млн.

Комедийный хоррор THE MENU собрал в международном прокате еще $5,4 млн. Теперь его международная касса составляет $14,8 млн. Больше всего сборов проекту принесла Великобритания ($2,4 млн).

Лидером китайского проката вновь стало аниме DETECTIVE CONAN: THE BRIDE OF HALLOWEEN с $3,6 млн во второй уикенд. Суммарная касса релиза составляет $17,8 млн.

Кинокомикс ЧЕРНЫЙ АДАМ заработал за уикенд еще $2,8 млн, пополнив свой счет до $215.

28.11.2022 Автор: Виолетта Палий