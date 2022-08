Международная касса: лидерами проката остаются китайские релизы

Одним из лидеров минувшего уикенда стал мультфильм XIN SHEN BANG: YANG JIAN, который дополнительно заработал $13 млн за прошедшие выходные и увеличил свои сборы до $44 млн. Другой проект Поднебесной, фантастическая комедия MOONMAN, заработал $12 млн. Общие сборы проекта составляют $423 млн. В тройке китайских лидеров также оказался боевик WARRIORS OF THE FUTURE с $9 млн за уикенд и суммарной кассой $89 млн.

Проект БЫСТРЕЕ ПУЛИ с Брэдом Питтом в главной роли в международном прокате суммарно заработал $95 млн. Отметку в $500 млн зарубежных сборов преодолел мультфильм МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ — теперь его касса составляет $514 млн.

Фильм НЕТ Джордана Пила стартовал еще на 20 территориях, увеличив за уикенд свою кассу на $8,2 млн. Теперь зарубежные сборы проекта составляют $31 млн.

Блокбастер ТОП ГАН: МЭВЕРИК сумел заработать еще $6,7 млн, пополнив свою международную кассу до $731 млн.

Аниме ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: СУПЕР — СУПЕРГЕРОЙ заработало еще $4,2 млн на 34 территориях, что позволило проекту перешагнуть планку сборов в $50 млн.

Испанский мультфильм TAD THE LOST EXPLORER AND THE EMERALD TABLET собрал на старте собрал $4,1 млн на 15 рынках. Хоррор ПРИГЛАШЕНИЕ заработал на старте $1,6 млн на 19 территориях.

28.08.2022 Автор: Виолетта Палий