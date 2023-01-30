Международная касса: «Полноводная красная река» Чжана Имоу приближается к отметке $500 млн

Китайский триллер ПОЛНОВОДНАЯ КРАСНАЯ РЕКА Чжана Имоу заработал еще $144 млн за уикенд, увеличив свою кассу до $468 млн за восемь дней проката. Следом идет локальный фантастический проект БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ 2 с $103 млн. Теперь сборы релиза достигли отметки в $380 млн. Китайский мультфильм МЕДВЕДИ-СОСЕДИ: КОД ХРАНИТЕЛЕЙ замыкает тройку лидеров в Поднебесной с $44 млн за выходные. Общая касса составляет $137 млн.

Индийский блокбастер ПАТХАН собрал примерно $61,3 млн в мире, из которых более $20 млн пришлось на зарубежные рынки.

На минувшей неделе АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ Джеймса Кэмерона стал четвертым самым кассовым фильмом в мире с результатом $2,117 млрд. В зарубежном прокате фильм заработал дополнительно $42,4 млн, увеличив сборы до $1,496 млрд.

Материал дополняется.

30.01.2023 Автор: Виолетта Палий