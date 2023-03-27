Международная касса: «Джон Уик 4» доминирует на всех рынках

Мировые сборы боевика ДЖОН УИК 4 за дебютный уикенд достигли отметки в $137,5 млн. Из них $64 млн заработаны за пределами Северной Америки. Свежий релиз Lionsgate стартовал с первого места на всех 71 рынках, где был представлен, в том числе в России, и выступил на 73% лучше чем ДЖОН УИК 3, который в свое время установил рекорд для франшизы. Старт четвертой части боевика о хитроумном убийце стал лучшим стартом в карьере Киану Ривза, уступив лишь дебюту ленты МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ, которая 20 лет назад открылась с $201,4 млн.

Глава студии Lionsgate Джо Дрейк, глядя на то, как релиз выступает в прокате на домашнем рынке и за рубежом, заявил изданию Deadline, что его компания не намерена прощаться с Джоном Уиком, несмотря на открытый финал последней части. Киану Ривз уже подтвердил свое участие в спин-оффе франшизы под названием БАЛЕРИНА с Анной де Армас в главной роли. Однако Джо Дрейк надеется, что и в каноне для мастера боевых искусств найдется место. «Есть еще много всего, что мы сможем сделать — поделился глава студии. — За последнюю неделю я пересмотрел новый фильм пять раз, и понимаю, за какие струны он трогает публику».

Для ДЖОНА УИКА 4 Великобритания стала лучшим зарубежным рынком уикенда, здесь релиз пополнил копилку на $6,7 млн, что на 56% больше, чем было у третьей части. В Германии картина заработала около $5,5 млн, улучшив показатели предшественника на 64%. Третьим главным рынком фильма стала Австралия ($4,68 млн). В число самых успешных для ДЖОНА УИКА 4 рынков вошла и Россия. Согласно данным ЕАИС, здесь картина сумела освоить 300 млн рублей. Комментируя российский релиз боевика на фоне ухода голливудских компаний с рынка, Джо Дрейк пояснил, что у Lionsgate имелись предыдущие договоренности и обязательства по выполнению контрактов с местными игроками, которые студия нарушить не могла.

В гонке холдоверов лидирует ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ. Картина New Line/DC/Warner Bros в 77 странах заработала на втором уикенде $12,1 млн. Таким образом, в мировом прокате кинокомикс собрал более $102 млн, из них $56,1млн — за пределами США и Канады.

КРИК 6 освоил на 53 рынках $5,9 млн. Общемировые сборы хоррора компании Paramount достигли отметки в $139,3 млн, из них $49,4 пришлись на зарубежные рынки. КРИД 3 от WB на минувшем уикенде собрал за пределами США и Канады $5,4 млн. Общая зарубежная касса спортивной драмы составила $105 млн, а с учетом Америки — $245,8 млн.

27.03.2023 Автор: Кирилл Шамсутдинов