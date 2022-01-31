Международная касса: «Человек-паук: Нет пути домой» заработал более $1 млрд

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ по итогам минувших выходных преодолел отметку в $1 млрд в международном прокате — это десятый фильм с подобным результатом за всю историю. Примечательно, что проект не выходил на экранах китайских кинотеатров. За уикенд кинокомикс заработал $21,1 млн на 63 рынках. В числе стран лидеров — Великобритания ($120,1 млн), Мексика ($74,4 млн), Корея ($61,5 млн), Франция ($61,2 млн), Австралия ($55,2 млн), Бразилия ($53,8 млн), Россия ($46 млн), Германия ($45,1 млн), Индия ($36,2 млн) и Япония ($29,7 млн). Кроме того, ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ является самым кассовым кинокомиксом за все время проката в 19 странах: Аргентине, Бельгии, Хорватии, Египте, Ираке, Израиле, Иордании, Кувейте, Ливане, Литве, Мексике, Монголии, Омане, Саудовской Аравии, Сербии, Сирии, Турции, Украине и Великобритании.

Мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2 собрал за рубежом $17,4 млн, показав падение на 23%. Суммарная международная касса проекта составляет $133,4 млн. По сборам лидируют такие страны, как Франция ($18 млн), Австралия ($12,6 млн), Мексика ($12,3 млн).

Слэшер КРИК заработал еще $6,5 млн в 55 странах, показав падение на 38%. Общая зарубежная касса составляет $44,1 млн. Лучшими рынками для проекта на данный момент являются Великобритания ($8,3 млн), Австралия ($3,8 млн) и Франция ​​($3,7 млн ​​долларов).

Шпионский боевик KING'S MAN: НАЧАЛО собрал $4,2 млн, что увеличило размер международной кассы до $80,4 млн.

Первую строчку китайского проката занял триллер FIREFLIES IN THE SUN с $4 млн за уикенд и суммарной кассой в $175,8 млн.

31.01.2022 Автор: Виолетта Палий