Международная касса: «Форсаж 10» по-прежнему лидер проката

Экшн ФОРСАЖ 10 на второй неделе проката заработал за пределами США на 84 рынках $87,3 млн. Падение сборов составило в среднем 58%. Общая касса проекта в международном прокате достигла $399 млн, а тотал – $507 млн. За все время своего существования франшиза заработала свыше $7 млрд. Ключевыми рынками для десятой части стали Китай ($110 млн), Мексика ($28,3 млн), Бразилия ($17,2 млн), Япония ($14,6 млн), Индия ($13,6 млн).

РУСАЛОЧКА смогла освоить лишь $68,3 млн. Наибольшего успеха новинка добилась в Мексике ($8,5 млн), Великобритании ($6,3 млн), Италии ($4,7 млн), Бразилии ($4 млн) и Австралии ($4 млн). В Китае фильм стартовал только с $2,6 млн.

СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3 по итогам недели довели свою международную кассу до $432 млн. Выручка за уикенд на 52 рынках составила $25,1 млн, сборы снизились в среднем на 49%. В общей сложности в копилке ленты – $731 млн. В Китае картина освоила $79,8 млн, в Великобритании – $39,8 млн, в Мексике – $33,7 млн, в Южной Корее – $30,2 млн, во Франции – $26,6 млн.

Мультфильм БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО на 81 территории пополнил свою копилку еще на $13,1 млн. Общемировая касса проекта достигла $1,278 млрд, из них $718 млн пришлись на рынки за пределами США. В Мексике мультфильм заработал на данный момент $84,7 млн, в Японии – $73,7 млн, в Великобритании – $64,7 млн, во Франции – $57,2 млн, в Германии – $52,6 млн.



Фото: кадр из фильма ФОРСАЖ 10

29.05.2023 Автор: Максим Острый