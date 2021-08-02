МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Международная касса: лидером вновь стал китайский фильм

В топе оказались сразу три проекта из Поднебесной

Лидером международного проката вновь оказалась китайская картина, на этот раз — боевик ПЕРЕКРЁСТНЫЙ ОГОНЬ. В свой стартовый уикенд он собрал $37,7 млн.

Фильм студии Disney КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ заработал $27,6 млн, что значительно ниже прогнозируемых $40 млн. Например, во Франции, где введены пропуска или обязательно наличие отрицательного теста на Covid, проект занял второе место с $1,7 млн а лидирующую позицию — местная приключенческая комедия KAAMELOTT: FISRT INSTALLMENT. Неплохой результат у КРУИЗА ПО ДЖУНГЛЯМ оказался в Великобритании ($3,7 млн), хотя это меньше, чем у уже вышедшего ОТРЯДА САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ с $4,7 млн. Фильм Disney лидирует в Австралии, Мексике, Италии и других странах.

Третью строчку в международном прокате заняла китайская мелодрама ГРЯДУЩЕЕ, собравшая $20,7 млн. На четвертом месте оказался анимационный релиз Поднебесной ЗЕЛЕНАЯ ЗМЕЯ с $10,7 млн за уикенд.

Следом идут голливудские релизы: КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ за выходные заработал $8,3 млн, ФОРСАЖ 9 — $8 млн, а ЧЕРНАЯ ВДОВА собрала $7,7 млн (суммарные международные сборы — $176,5 млн). Следом идет триллер ВРЕМЯ с $7,5 млн за уикенд.

Стартовавшее на пяти территориях продолжение ОТРЯДА САМОУБИЙЦ заработало $7 млн. Увеличение кассы ожидается наследующих выходных после выхода еще в 64 странах. 

02.08.2021 Автор: Виолетта Палий

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