Международная касса: лидером мирового проката уверенно стал китайский локальный проект

Ключевые события в международном прокате на минувшем уикенде разворачивались в Китае. Там локальная фантастическая комедия MOONMAN с колоссальным отрывом возглавила национальный чарт, за первый уикенд освоив $147 млн.

На этом фоне и без того скромные достижения мультфильма ЛИГА СУПЕРПИТОМЦЫ меркнут еще сильнее. Анимационный проект, вышедший в прокат на 64 рынках, заработал там $18,4 млн. Наиболее успешно лента стартовала в Великобритании ($3,1 млн), Мексике ($2,1 млн), Франции ($1,6 млн) и Бразилии ($1,1 млн).

Тем временем еще один мультфильм, МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ, довел свою международную кассу на прошедшей неделе до $390 млн. Тотал картины достиг $710 млн.

МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО на прошлых выходных добрался до кинотеатров Японии. На старте фантастический блокбастер заработал на этом рынке $10,2 млн. Тем самым его международная касса достигла $573 млн.

Экшн ТОП ГАН: МЭВЕРИК на минувшем уикенде в международном прокате заработал еще $13,8 млн. Отметим, что падение его сборов в Великобритании составило минимальные 6%, а общая касса на этом рынке достигла $94,4 млн.

Выручка кинокомикса ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ за пределами США на прошедшей неделе добралась до отметки в $361 млн. Это шестой результат для голливудских проектов текущего года.

Триллер ТАМ, ГДЕ РАКИ ПОЮТ на четырех зарубежных рынках заработал $8,7 млн. Наиболее уверенно картина чувствует себя в Великобритании ($4,1 млн).

01.08.2022 Автор: Максим Острый