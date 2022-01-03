Международная касса: новый китайский проект возглавил прокат

Первую строчку рейтинга занимает китайский фильм EMBRACE AGAIN, который в премьерные выходные с учетом превью-показов собрал $84,1 млн.

Кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ заработал в минувший уикенд в мировом прокате $78,3 млн на 61 территории. Общая зарубежная касса проекта составлет $759 млн. Следом идет еще один проект из Поднебесной, боевик G STORM, собравший за первый уикенд $52,3 млн.

Следующую строчку занимает ЗВЕРОПОЙ 2, которому поддалась отметка в $17,2 млн за прошедшие выходные. Суммарная международная касса оказалась на уровне $54,9 млн.

Боевик KING'S MAN: НАЧАЛО собрал $14,1 млн за выходные, что вылилось в $28,3 млн за рубежом. Кроме того, фильм МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ заработал в минувшие выходные $13,7 млн с падением по отношению к прошлым выходным на 52%. Суммарна касса составляет $75,1 млн. Япония лидирует с $9,7 млн, за ней следуют Великобритания ($7 млн), Россия ($6,8 млн), Франция ($5,8 млн) и Мексика ($3,9 млн), замыкающая пятерку лидеров.

03.01.2022 Автор: Виолетта Палий