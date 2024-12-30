Вокруг света: итоги 2024 года

В преддверии нового года мы изучили пятерки самых кассовых фильмов 2024-го в десяти рассматриваемых в рубрике странах.

Мультфильм ГОЛОВОЛОМКА 2 стал очевидным флагманом мирового проката. Картина попала во все десять рассматриваемых нами чартов, причем в шести она возглавил рейтинги. Анимационные и семейные релизы в целом были крайне сильны в 2024 году. Так, ГАДКИЙ Я 4 занял места в пятерках лучших в семи странах, а МОАНА 2, прокат которой еще продолжается, присутствует в пяти. В топ-5 Великобритании и Австралии пробился мюзикл ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА, а в чартах Мексики и Италии можно найти КУНГ-ФУ ПАНДУ 4.

Среди более взрослых релизов отметим ДЭДПУЛА И РОСОМАХУ. Кинокомикс стал самым кассовым фильмом года в Австралии, а также заполучил серебро в Великобритании, Испании и Бразилии. В общей сложности он смог попасть в топ-5 на семи рассматриваемых нами рынках. В трех чартах представлен сиквел ДЮНЫ. В том числе в активе фильма Дени Вильнева бронза в Германии.

Что касается локальных проектов, то с ними сложилась интересная ситуация: они традиционно заняли бόльшую часть рейтингов в Южной Корее и Японии, но при этом не смогли пробиться, например, в чарт Италии. Во Франции, впрочем, самым кассовым фильмом года стала комедия местного производства ЛУЧШЕ ВСЕХ. Второе место на этой территории досталось ГРАФУ МОНТЕ-КРИСТО, а пятое – РАЗБИТЫМ СЕРДЦАМ.

Крупнейшим рынком мира после США и Китая в 2024 году стала Великобритания, за ней расположилась Франция. Таким образом, Япония стала только пятой.

Фото: кадр из фильма ГОЛОВОЛОМКА 2

30.12.2024 Автор: Максим Острый