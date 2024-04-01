Международная касса: «Годзилла и Конг: Новая империя» стартовал со $114 млн

Блокбастер ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ легко возглавил международный прокат. Новый фильм «Вселенной монстров» студии Legendary заработал на 63 рынках за пределами США $114 млн. Наибольшего успеха он добился в Китае, где уверенно стал лидером с $44 млн. На этой территории картина уже сейчас является второй самой кассовой иностранной лентой 2024 года. В Мексике новинка начала работу с $12,8 млн: это лучший старт на данном рынке для «Вселенной монстров» и пока что лучший старт года. Точных цифр по Индии еще нет, но уже понятно, что там очередная часть франшизы возглавила прокат, а также установила рекорд среди всех фильмов Warner Bros. В Великобритании и Австралии ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ завоевал золото, заработав $5,3 млн и $3,7 млн соответственно. При всех этих успехах впереди у проекта премьера во Франции, Германии и Японии.

Мультфильм КУНГ-ФУ ПАНДА 4 за уикенд заработал в 73 странах $43,7 млн. Общая выручка ленты на международной арене достигла $196 млн. Анимационный релиз стартовал на минувшей неделе в Великобритании, где привлек $6,5 млн с учетом превью. Старт во Франции принес мультфильму $4,9 млн. 10 апреля состоится премьера картины в Южной Корее.

На 73 рынках сборы фантастики ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ за уикенд составили $18,4 млн. По всему миру касса проекта добралась до отметки в $626 млн, из которых $134 млн приходятся на залы IMAX.

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: ЛЕДЕНЯЩИЙ УЖАС в 27 странах пополнили свою копилку на $11,2 млн. За пределами США сборы ленты составили $35,1 млн.

В Японии до широкого проката добрался ОППЕНГЕЙМЕР. Байопик стартовал на этом рынке с $2,6 млн. Из них $810 тысяч принесли залы IMAX. Это стало рекордом для фильмов Кристофера Нолана в данном премиальном формате на этой территории.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ

01.04.2024 Автор: Максим Острый