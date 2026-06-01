Международная касса: хорроры захватили прокат

За пределами США главным событием уикенда так же стал хоррор ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ, который подтвердил, что его феномен носит глобальный характер. Фильм Кейна Парсонса заработал за рубежом $36 млн и довел мировые сборы до $118 млн. Картина показала лучший старт в истории A24 более чем на 30 территориях, включая Великобританию, Австралию, Южную Корею, страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Скандинавии. Примечательно, что фильм превосходит показатели практически всех крупных жанровых аналогов последних лет. Уже на следующей неделе картина стартует в Испании, России и странах СНГ, на Филиппинах, в Гонконге и Малайзии, а затем выйдет во Франции, Германии, Польше и Бельгии.

Еще одним триумфатором международного проката остается ОБСЕССИЯ. За уикенд релиз заработал $13,8 млн за пределами Северной Америки, а мировые сборы достигли $148 млн. Особенно интересна динамика: если в США картина прибавила 10% на третьем уикенде, то международные сборы выросли сразу на 39%. Это крайне редкий случай для хоррора, который обычно быстро теряет аудиторию после премьеры.

В отличие от хоррор-хитов, МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ продолжает демонстрировать тревожную динамику. За пределами США фильм заработал $27,8 млн, потеряв 53% относительно стартового уикенда. Мировая касса достигла $247 млн, из которых $109 млн приходится на международные рынки.

Главным долгожителем международного проката остается музыкальный байопик МАЙКЛ. За шестой уикенд фильм заработал $20,1 млн на зарубежных рынках и довел международные сборы до $506 млн. Общемировая касса составляет уже $846 млн, причем впереди еще премьера в Японии – одном из ключевых рынков для творчества Майкла Джексона. Сейчас лента уверенно движется к тому, чтобы превзойти рекорд БОГЕМСКОЙ РАПСОДИИ ($911 млн) и стать самым кассовым музыкальным байопиком в истории.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ

01.06.2026 Автор: Дмитрий Некрасов