Международная касса: на исходе лета в прокате царит полное затишье

Среди голливудских студийных релизов лучший результат в конце августа показал мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ 2. Анимационный проект записал на свой счет в шестой уикенд $12,5 млн. Таким образом, тотал картины вырос до $177 млн.

Хоррор ОРУДИЯ добавил в свою копилку $9,4 млн на четвертом уикенде. Лучшими рынками для фильма стали Великобритания ($13,9 млн), Мексика ($8,6 млн) и Франция ($7,6 млн). Общий бокс-офис проекта дошел до $232 млн.

Среди локальных релизов стоит отметить прекрасный результат триллера ВЫХОД 8, стартовавшего у себя на родине в Японии с $6,6 млн. Экранизация популярной игры показала второй лучший старт в этом году среди игровых проектов после МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ ($7,7 млн).

Спортивная драма F1 увеличила свой общий бокс-офис до $613 млн, $425 млн из которых принесли рынки за пределами США. Минувший уикенд, который стал для картины с Брэдом Питтом десятым, добавил в ее копилку $4,7 млн.

Триллер ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМ вышел в прокат на 48 рынках, где смог освоить за первый уикенд $5,4 млн.

В Китае первое место в чарте сохранил за собой криминальный экшн КРАЙ ТЕНИ, собравший $26,5 млн за уикенд и $123 млн в тотале. На второе место поднялся мультфильм NOBODY, у которого $15,3 млн за уикенд и $204 млн в общем. Драма НАНКИНСКИЙ ФОТОГРАФ добавила в свою копилку $8,3 млн за три дня, увеличив свой капитал до $406 млн.

Тотал хоррора ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ, ставшего первым фильмом франшизы, стартовавшим в кинотеатрах Поднебесной, достиг в Китае $18,4 млн. Это десятый голливудский релиз текущего года, который смог собрать более 100 млн юаней.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ПЛОХИЕ ПАРНИ 2

01.09.2025 Автор: Дмитрий Некрасов