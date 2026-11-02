Международная касса: «Одиссея» стала самым успешным международным релизом Universal

Международный прокат провел слабый уикенд: крупных голливудских премьер не было, а праздничный календарь отразился на посещаемости в разных странах. В Великобритании Хэллоуин традиционно поддерживает интерес к хоррорам, тогда как в Мексике и других странах Латинской Америки на заполняемость залов повлияли мероприятия ко Дню мертвых. Во Франции дополнительным фактором стали протесты. Не было и крупного китайского проекта, способного заметно увеличить общую кассу.

Лидером международного уикенда среди голливудских релизов остался кинокомикс КЛЭЙФЕЙС. За пределами США фильм заработал $12,4 млн, а его мировая касса достигла $83 млн: $38,9 млн обеспечили зарубежные рынки и $44,1 млн – Северная Америка. Крупнейшие зарубежные рынки для картины – Великобритания ($6,1 млн), Австралия и Мексика (по $2,5 млн), Франция ($2,4 млн), Бразилия и Италия (по $1,7 млн), Испания и Саудовская Аравия (по $1,4 млн), Германия ($1,3 млн) и ОАЭ ($1,2 млн).

Вторую строчку мирового уикенда заняло анимационное фэнтези ВЕДЬМИН ЛЕС. Во второй уикенд мультфильм заработал $12,3 млн по всему миру, из них $4,8 млн – на международных рынках. Общая касса достигла $35,8 млн: $25 млн в Северной Америке и $10 млн за рубежом. Картина режиссера Трэвиса Найта расширила присутствие сразу на 36 территорий, доведя число стран проката до 47. Фильм стартовал с первого места в Швеции, занял второе в Бразилии и третье в Мексике, Аргентине и Чили. В Великобритании ВЕДЬМИН ЛЕС заработал за второй уикенд $867 тысяч на 683 площадках. Общая касса здесь достигла $3,7 млн. При этом мировой результат картины уже превысил итоговые сборы предыдущего полнометражного проекта Laika – анимации ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО ($26,5 млн).

Главным долгожителем международного проката остается хоррор ОБИТЕЛЬ ЗЛА. В седьмой уикенд фильм собрал $10 млн в мире, включая $7,5 млн на зарубежных рынках и $2,5 млн в Северной Америке. Международная касса достигла $242,7 млн, североамериканская – $157,3 млн. Совокупные сборы составили $400 млн. Картина уже опередила несколько известных хорроров: ГРЕШНИКИ ($371,6 млн), ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ ($366 млн) и ОРУДИЯ ($270 млн). До результата ИЗГОНЯЮЩЕГО ДЬЯВОЛА 1973 года ей остается около $30 млн. Кроме того, релиз находится всего в $600 тысячах от того, чтобы обойти ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ ($400,6 млн) и стать самым кассовым проектом A24. Особенно сильные результаты ОБИТЕЛЬ ЗЛА показывает в Китае, где освоила $71,4 млн. Здесь фильм разместился на третьем месте среди самых кассовых хорроров за всю историю местного проката, а в мировом масштабе стал самой успешной частью франшизы.

В Великобритании первое место заняла романтическая фэнтези-комедия ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ с Оливией Колман и Александром Скарсгардом. На 676 площадках лента заработала $2,2 млн, а с учетом превью – $2,3 млн. Результат оказался выше стартовых сборов ряда известных релизов, включая БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ, РАЗУМ И ЧУВСТВА и ФОРМА ВОДЫ.

Эпический фильм Кристофера Нолана ОДИССЕЯ продолжает укреплять позиции в истории мирового проката. Общие сборы картины достигли $1,799 млрд. Международная касса составила $1,17 млрд, что позволило ленте опередить ФОРСАЖ 7 ($1,16 млрд) и стать самым кассовым международным релизом в истории Universal. В Северной Америке проект завершил прокат с результатом $625,5 млн, уступив лидерство среди картин студии МИРУ ЮРСКОГО ПЕРИОДА ($653,4 млн). На 84 рынках ОДИССЕЯ заработала за уикенд $2,66 млн.

Еще один заметный международный релиз – хоррор ЧУЖАЯ МАМА от Universal и Blumhouse. Его мировые сборы достигли $107,4 млн, из которых $51,8 млн приходится на зарубежные рынки и $55,6 млн – на Северную Америку. В четвертый уикенд фильм заработал $8,4 млн в мире. Картина продолжает успешно открываться в Европе. В Германии она стартовала с $1,5 млн и заняла второе место, уступив локальному проекту ИДЕАЛЬНЫЙ ОТПУСК – сиквелу немецкого ремейка ИДЕАЛЬНЫХ НЕЗНАКОМЦЕВ. В Нидерландах фильм собрал $400 тысяч, в Австрии – $300 тысяч, в немецкоязычной части Швейцарии – $200 тысяч.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: Кадр из фильма ОДИССЕЯ

02.11.2026 Автор: Дмитрий Некрасов