Международная касса: «Зверополис 2» продемонстрировал лучший старт для мультфильмов за всю историю

Мультфильм ЗВЕРОПОЛИС 2 за пределами США заработал за свой первый уикенд феноменальные $400 млн. Стартовый тотал проекта достиг $556 млн. Это лучший результат текущего года среди всех фильмов, лучший среди анимации за всю историю и четвертый за все время среди всех – игровых и неигровых – проектов. Сиквел начал свою работу на 51 рынке, пропустив Японию, где выход в прокат ожидается в декабре.

Отдельно можно остановится на тех чудесах, которые новинка сотворила в Китае. Там она собрала $272 млн – это лучший старт для анимации и второй для голливудского кино на этом рынке после кинокомикса МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ ($300 млн в 2019 году). В целом для американских картин в Китае это лучший результат после пандемии. Новинка саккумулировала более 90% всей выручки кинотеатров за уикенд. Аналитики считают, что финальная касса анимационного сиквела на местном рынке перевалит за $600 млн, что станет новым рекордом для проектов из США.

Остальные рынки, разумеется, сильно отстают: так, во Франции мультфильм заработал $14,6 млн, в Южной Корее – $13,7 млн, в Мексике $10,4 млн, в Германии – $8,8 млн и $8 млн – в Великобритании.

На фоне феноменального старта анимационной новинки все остальные релизы ушли в тень. Выделить можно сказочную картину ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2, которая добавила к своим капиталам $29,4 млн. Общая касса ленты по итогам двух уикендов составила $393 млн.

Фантастический проект ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ нарастил свою кассу до $174 млн, обойдя картину ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА и показав лучший результат для франшизы.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЗВЕРОПОЛИС 2

01.12.2025 Автор: Дмитрий Некрасов