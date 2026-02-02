Международная касса: Disney доминирует уже десятую неделю подряд

Первую строчку чарта занял триллер НА ПОМОЩЬ! студии Disney. Новый фильм Сэма Рэйми дебютировал с $28,1 млн глобально ($20 млн в Северной Америке и $8,1 млн на зарубежных рынках в 47 странах). При производственном бюджете в $40 млн это очень достойный старт – особенно для оригинального фильма с рейтингом R, без опоры на франшизу. Примечательно, что Disney доминирует в мировом бокс-офисе уже десятую неделю подряд. А на прошедшем уикенде релизы студии заняли весь топ-3.

Блокбастер АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ после сильного падения неделей ранее немного пришел в себя, бокс-офис снизился всего на 34%. Зарубежные рынки принесли триквелу франшизы $19,3 млн. Суммарные сборы проекта достигли $1,41 млрд, что делает его 18 м самым кассовым фильмом в истории, выше кинокомикса МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА ($1,4 млрд). Совокупные сборы в IMAX дошли до уровня $184 млн.

Мультфильм ЗВЕРОПОЛИС 2 демонстрирует феноменальную стойкость на длинной дистанции. Сборы в Китае на минувшем уикенде у анимационного сиквела выросли на 13%, тотал достиг $631 млн. В Японии проект накопил уже $90 млн. Общие сборы по миру у самого кассового голливудского мультфильма теперь составляют 1,77 млрд.

Инди-хоррор ЖЕЛЕЗНОЕ ЛЕГКОЕ уже стал мировым феноменом. Фильм с производственным бюджетом менее $3 млн стартовал глобально с $20,9 млн (11 рынков), заняв четвертое место мирового чарта. Аналитики отмечают, что многие сеансы у инди-новинки идут с аншлагами, а это крайне позитивный сигнал для дальнейшего проката.

Экшн-боевик УБЕЖИЩЕ (CAO, с 05.02.2026) с Джейсоном Стэйтемом во всем мире заработал $13 млн, из которых $7,5 млн пришлось на международные рынки (12 971 площадка, 27 территорий). В Китае релиз заполучил 2 млн, заняв четвертую строчку. Для Стэйтема это скорее рабочий старт без прорыва: фильм уверенно держится на ключевых территориях, но не демонстрирует уровень хайпа его прошлых хитов.

Проект Amazon MGM Studios КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ Тимура Бекмамбетова с Крисом Праттом провел второй уикенд с общими сборами $10,3 млн, из которых $5,6 млн получены за рубежом (86 рынков). Тотал достиг $41 млн. Впереди у фильма важные премьеры: Корея – 4 февраля, Тайвань – 6 февраля, которые могут немного укрепить его международные позиции.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма НА ПОМОЩЬ!

02.02.2026 Автор: Дмитрий Некрасов