Международная касса: «Крик 7» стал главным релизом недели

Главной премьерой в международном прокате, как и в США, стал хоррор КРИК 7, который обеспечил студии Paramount и компании Spyglass лучший зарубежный старт во всей истории франшизы и уверенное лидерство на ключевых рынках. За уикенд картина заполучила $33 млн. Фильм вышел в 52 странах, что соответствует около 90% международного охвата, и показал результат на 35% выше, чем КРИК 6 на тех же территориях. Это первый случай, когда представитель серии стартовал за пределами США с суммой свыше $30 млн за уикенд. IMAX дал $1,6 млн в 326 кинозалах при том, что все премиальные форматы суммарно принесли около 40% кассы на ключевых территориях.

В Европе КРИК 7 заработал $22 млн – это на 33% больше, чем у шестого фильма. В Латинской Америке сборы составили $7,7 млн (+45% к прошлой части), в Азиатско-Тихоокеанском регионе – $3,4 млн (+28% к шестому фильму). Маркетинг в разных странах строился по единой схеме: акцент на диджитале и социальных сетях, плюс локальные акции.

Лучшим рынком для новинки стала Великобритания: там КРИК 7 стартовал с первого места с $5,3 млн в 596 кинотеатрах. Это лучший старт в истории франшизы, лучший запуск хоррора Paramount и вообще лучший хоррор‑релиз года в стране. Во Франции фильм собрал $4,2 млн и занял вторую строчку, но стал крупнейшим хоррор‑открытием 2026 года, на 2% обогнав предыдущую часть. В Мексике сборы достигли $3 млн в 870 кинозалах – это +34% к доле КРИК 6, рекордный старт для всей серии и лучший хоррор‑старт года на рынке.

Релиз в Сингапуре, Малайзии и Гонконге намечен на следующую неделю и должен дополнительно укрепить позиции седьмой части франшизы в азиатском регионе. Аналитики отмечают, что с таким международным запуском у фильма есть все шансы стать одним из самых заметных хоррор‑хитов 2026 года вне США.

Фото: кадр из фильма КРИК 7

02.03.2026 Автор: Дмитрий Некрасов