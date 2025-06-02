Международная касса: зритель голосует за холдоверы

Игровая версия мультфильма ЛИЛО И СТИЧ смогла привлечь за уикенд $113 млн на 52 территориях. Теперь ее сборы на международной арене выросли до $331 млн, а падение кассы составило в среднем минимальные 28%. Отметим, что во Франции сборы второго уикенда фактически совпали с кассой первого, а на некоторых рынках фильм и вовсе смог продемонстрировать прирост выручки. Тотал проекта добрался до отметки в $611 млн.

Восьмая часть франшизы МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА также отметилась достаточно мягким снижением выручки – лишь на 33%. Касса картины за уикенд за пределами США составила $76,1 млн. Тотал, таким образом, увеличился до $354 млн. В Китае ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА возглавила прокат с $25,5 млн.

Экшн КАРАТЭ-ПАЦАН: ЛЕГЕНДЫ на 43 рынках привлек за уикенд $12 млн. Поскольку премьеры ленты в некоторых странах за пределами США имели место ранее в мае, то выручка картины в международном прокате по итогам недели достигла $26 млн.

Хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ потерял на минувшем уикенде в среднем 37% от кассы прошлой недели. На 75 территориях ему удалось заработать дополнительные $14,4 млн. Теперь на его счету в общей сложности (с учетом сборов на родине) – $229 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЛИЛО И СТИЧ

02.06.2025 Автор: Максим Острый