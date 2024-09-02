Международная касса: «Чужой: Ромул» вновь возглавил прокат в Китае

Последний уикенд лета ознаменовался для кинотеатров по всему миру отсутствием крупных студийных новинок. На этом фоне ГОЛОВОЛОМКА 2 довела свой тотал до отметки в $1,666 млрд, что является девятым результатом в истории.

Еще один мультипликационный хит, ГАДКИЙ Я 4 на прошедшей неделе смог преодолеть рубеж в $900 млн.

На $22,6 млн пополнил свою копилку хоррор ЧУЖОЙ: РОМУЛ. За пределами США картина освоила уже $195 млн, а с учетом родного рынка тотал составил $284 млн. Фильм сохранил лидерство в китайском прокате: на этом рынке его выручка достигла $87 млн. Залы IMAX по всему миру принесли новому ЧУЖОМУ $37,2 млн – это лучший результат среди всех фильмов ужасов.

Мелодрама ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ НА НАС также приближается к рубежу в $300 млн. За уикенд выручка проекта на международной арене выросла на $15,8 млн.

ДЭДПУЛ И РОСОМАХА освоил за уикенд за пределами США $13,9 млн. Международные сборы проекта выросли до $658 млн, общемировые – $1,258 млрд. $84 млн из этой суммы пришлись на залы IMAX.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЧУЖОЙ: РОМУЛ

02.09.2024 Автор: Максим Острый