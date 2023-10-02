Международная касса: «Щенячий патруль: Мегафильм» стал лидером мирового бокс-офиса

Мультфильм ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАФИЛЬМ вышел в прокат за пределами США в общей сложности на 45 рынках. Там он смог освоить в сумме $23,1 млн. Китай принес новинке $5,3 млн, Мексика – $2,8 млн, Германия – $2,4 млн, Италия – $0,8 млн, Чехия – $0,7 млн.

Фантастика СОЗДАТЕЛЬ в 48 странах привлекла $18,3 млн. Наибольшей популярностью картина пользовалась в Великобритании ($2,8 млн), Франции ($2 млн), Германии ($1,1 млн), Австралии ($1 млн) и Мексике ($0,8 млн).

Хоррор ПИЛА 10 на 50 территориях освоил $11,3 млн. В Мексике лента стартовала с $2,36 млн, что стало рекордом для франшизы на этом рынке. Великобритания принесла фильму $2,3 млн, Бразилия – $0,9 млн.

Еще один фильм ужасов, ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2, пополнил свою копилку за уикенд на $12,8 млн. Его общая выручка на международной арене достигла $154 млн.

В Южной Корее, где на этой неделе отмечался традиционный праздник Чхусок, лидером проката стал локальный криминальный хоррор DR. CHEON AND THE LOST TALISMAN. Первый уикенд принес ему $8,4 млн.

В Китае, где сейчас также начался период национальных праздников, лидером проката стала драма Чжана Имоу ПОД СВЕТОМ. К концу уикенда картина освоила $66,4 млн.

В Индии боевик СОЛДАТ заработал, по предварительным данным, свыше $85 млн. Это четвертый результат в истории местного проката. Общемировая касса ленты выросла до $130 млн, что является вторым лучшим показателем для проектов из Болливуда.

Фото: кадр из фильма ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАФИЛЬМ

02.10.2023 Автор: Илья Кувшинов