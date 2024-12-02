Международная касса: «Моана 2» легко возглавила как международный, так и мировой прокат

За уикенд МОАНА 2 освоила за пределами США $165 млн. Таким образом, тотал ее сборов по всему миру достиг $386 млн. Это второй результат в этом году после кинокомикса ДЭДПУЛ И РОСОМАХА. Повсеместно, за исключением Китая, МОАНА 2 возглавила чарты. На ряде рынков, в том числе во Франции и Турции, она показала лучший старт в истории среди всех анимационных релизов. Что касается непосредственно сборов, то во Франции касса мультфильма составила $18,8 млн, в Великобритании – $15,5 млн, в Мексике – $11,1 млн.

ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА на 61 территории привлекла за уикенд $29 млн, падение ее сборов составило в среднем умеренные 39%. Всего за пределами США мюзикл заработал $97 млн.

ГЛАДИАТОР 2, будучи нацеленным на кардинально иную аудиторию, за третий уикенд на международной арене освоил в 64 странах $27,2 млн. Сборы блокбастера снизились в среднем на 45%. Международная выручка картины выросла до $209 млн, мировая – до $320 млн.

Что касается Китая, то лидерство в прокате там сохраняет мелодрама HER STORY. В ее активе к вечеру воскресенья было $54,1 млн.

Фото: кадр из мультфильма МОАНА 2

02.12.2024 Автор: Максим Острый