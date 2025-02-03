Международная касса: в Китае началась «новогодняя битва»

Все главные события в мировом прокате на минувшей неделе происходили в Китае, где 29 января началось празднование «лунного нового года». За первые сутки касса китайских кинотеатров составила $248 млн, установив тем самым новый рекорд, не обновлявшийся с 2021 года. Отдельно стоит отметить достижения IMAX: только за 29 января сборы в данных залах достигли $12 млн, что также является рекордом.

По итогам первой пятидневки новогоднего отрезка безусловным лидером проката стал мультфильм НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ. Сиквел хита 2019 года к вечеру воскресенья смог освоить $430 млн и, судя по всему, всерьез планирует стать первым в истории индустрии проектом, сумевшим на одном рынке заработать свыше $1 млрд.

Второе место в чарте досталось детективной комедии ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТАУНА, 1900 ГОД. В ее активе – $251 млн.

Бронзу завоевал фэнтези-боевик ТВОРЕНИЕ БОГОВ 2: БИТВА С ДЕМОНИЧЕСКИМ ВОЙСКОМ. Ему китайские зрители принесли за пять дней $123 млн.

Свыше $50 млн смогли заработать еще два релиза: новая работа режиссера Цуя Харка ЛЕГЕНДА О ГЕРОЯХ КОНДОРА: ВЕЛИЧАЙШИЙ ГЕРОЙ ($75 млн) и анимационные МЕДВЕДИ-СОСЕДИ: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ($57,4 млн).

Общая касса китайских кинотеатров, по приблизительным подсчетам, достигла за пять дней $965 млн. С учетом того, что празднования продлятся до 4 февраля, нынешняя «битва» имеет шансы стать самой успешной в истории китайского проката. Она уже стала таковой для залов IMAX, выручка которых по итогам воскресенья составила $38,1 млн.

Это отличные новости для китайского проката, переживавшего непростые времена на протяжении всего 2024 года. Напомним, что тотал сборов кинотеатров в прошлом году на этом рынке составил порядка $6,2 млрд, что ниже цифр 2023-го на 21,5%.

Что касается остальной части мирового проката, то там из новинок смог выделиться в первую очередь хоррор КОМПАНЬОН. В 60 странах картина привлекла $5,5 млн. Мультфильм ДОГМЕН: ПУШИСТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, в свою очередь, на 29 рынках освоил $4,2 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ

03.02.2025 Автор: Максим Острый