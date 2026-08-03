Международная касса: «Одиссея» приблизилась к миллиарду

Минувший уикенд стал одним из самых мощных в истории мирового проката. Главным событием ожидаемо оказалась премьера кинокомикса ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ, который собрал $572 млн за пределами США и $927 млн по миру. Это второй лучший мировой старт за всю историю кино после фильма МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ ($1,22 млрд) и новый абсолютный рекорд для франшизы о Человеке-пауке, студии Sony, режиссера Дестина Дэниела Креттона и актрисы Зендеи. Уже в ближайшие дни картина должна преодолеть отметку в $1 млрд, а затем, вероятнее всего, станет самым кассовым релизом 2026 года.

Главным зарубежным рынком стал Китай, где фильм заработал $121 млн – лучший старт для проекта Marvel в стране после пандемии. При этом предыдущая часть франшизы, ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, вообще не выходила в китайский прокат. На втором месте оказалась Великобритания ($49 млн), далее следуют Мексика ($38,3 млн), Индия ($31,8 млн), Франция ($26,6 млн), Южная Корея ($25 млн), Бразилия ($23,8 млн), Австралия ($21,4 млн), Германия ($20 млн) и Италия ($18,2 млн). Особенно впечатляющим оказался результат в Индии. Новинка показала лучший старт среди голливудских релизов за всю историю местного проката и вошла в шестерку крупнейших премьер вообще, уступив лишь нескольким национальным блокбастерам.

Большую роль в международном успехе сыграли премиальные форматы. ScreenX и 4DX суммарно принесли рекордные $31 млн, что почти вдвое превышает предыдущий лучший результат. Для самого ScreenX американский старт стал абсолютным рекордом – $7 млн, а в формате IMAX фильм заработал $23 млн в Китае, Японии и Южной Корее, где ОДИССЕЯ Кристофера Нолана пока не выходила.

На втором месте мирового проката остается ОДИССЕЯ, которая в третий уикенд добавила $85,2 млн за пределами Северной Америки и $136,2 млн по миру. Совокупные мировые сборы картины достигли $991 млн, и миллиардный рубеж она преодолеет уже в ближайшие дни. Несмотря на появление главного конкурента сезона, исторический эпик продолжает уверенно держаться практически на всех ключевых рынках. Отдельного внимания заслуживает IMAX. За третий уикенд фильм заработал $44,7 млн в этом формате, а суммарные IMAX-сборы достигли $221 млн. Это третий результат за всю историю технологии и самый быстрый путь к отметке в $200 млн.

Среди остальных релизов уверенно держится ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5, заработавшая $14,5 млн на международных рынках за седьмой уикенд. Мировые сборы мультфильма достигли $1,065 млрд, что делает его одним из крупнейших анимационных проектов последних лет. Картина уже вошла в десятку самых кассовых мультфильмов в истории мирового проката.

МОАНА добавила $10,6 млн за пределами Северной Америки. Общемировая касса фильма составляет $261 млн, из которых $146,3 млн приходится на международный прокат.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ

03.08.2026 Автор: Дмитрий Некрасов