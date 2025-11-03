Международная касса: полнометражное аниме «Человек-бензопила» продолжает лидировать

Минувший уикенд в международном прокате мало чем отличается от предыдущего. Лидером кассовых сборов за пределами США осталось аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ. Проект добавил в свою копилку $8,4 млн, полученные с 63 территорий, где дистрибуцией занимаются компании Sony и Crunchyroll. Общая касса картины выросла до $139 млн. Из них $30,8 млн удалось заработать на домашнем рынке в Японии, а $20,9 млн проект собрал в Южной Корее. Там он вошел в пятерку самых кассовых аниме в истории страны.

Киноадаптация романа Коллин Гувер СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ заработала $8,2 млн в 56 странах. В Бельгии на минувшем уикенде бокс-офис картины вырос на 6%, в Германии снижение составило всего 14%, в Нидерландах – 16%, а в Великобритании – 25%. При этом на Туманном Альбионе и в Австралии романтическая драма возглавила прокат. Общая касса ленты достигла $50,8 млн. В Италии проект появится в кинотеатрах в начале декабря.

Фильм ужасов ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН 2 освоил за уикенд $7,3 млн на 78 территориях. Его тотал достиг $105 млн. Больше всего сиквелу удалось заработать в Мексике ($9,8 млн), далее следуют Великобритания ($4,3 млн), Бразилия ($3 млн), Австралия ($2,3 млн) и Франция ($1,7 млн).

Картина Пола Томаса Андерсона БИТВА ЗА БИТВОЙ близка к достижению планки сборов в $200 млн. Прошедший уикенд принес ленте с Леонардо ди Каприо $5 млн, полученные с 74 рынков. Всего на счету у проекта уже $191 млн. Лучшими территориями для фильма стали Великобритания ($15,1 млн), Франция ($13 млн), Германия ($9,5 млн) и Китай ($6,8 млн).

Индийский фантастический боевик БАХУБАЛИ: ЭПОС, по предварительным данным, собрал за уикенд $4,9 млн. Однако число рынков, где работал проект с хронометражем почти 4 часа, не уточняется.

В Китае на вершине чарта расположился триллер ИМПРОВИЗИРОВАННОЕ УБИЙСТВО. Ремейк корейской дорамы собрал около $5 млн за три дня. В тройке лидеров осталась комедия ГРЕБИ К ПОБЕДЕ, у которой на счету после 27 дней проката $57 млн. Также в Поднебесной демонстрировался перевыпуск аниме 1997 года КОНЕЦ ЕВАНГЕЛИОНА, заработавший $4,1 млн за уикенд.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ

03.11.2025 Автор: Дмитрий Некрасов