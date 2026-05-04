Международная касса: «Дьявол носит Prada 2» показал второй старт года среди голливудских релизов

ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 подтвердил статус мирового события: международный уикенд (за пределами США и Канады) принес фильму впечатляющие $157 млн. Это второй результат года среди голливудских релизов – выше старт показал только анимационный хит СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО ($182 млн на международных рынках). В сумме с домашней кассой сиквел освоил $234 млн по миру – это также вторая глобальная премьера года после сиквела МАРИО ($373 млн). Практически по всему миру PRADA 2 перезаписывает историю франшизы. В Европе первый уикенд уже обошел окончательные сборы оригинала 2006 года в ряде стран: от Албании и Армении до Турции и ОАЭ.

Музыкальный байопик МАЙКЛ от Lionsgate, который за пределами США прокатывает Universal, провел мощный второй международный уикенд. За выходные фильм заработал $80,8 млн на 82 территориях, а вместе с Северной Америкой глобальная касса выросла до $424 млн. Принципиальный момент: именно МАЙКЛ удержал лидерство над PRADA 2 в ряде ключевых рынков. Во Франции, Испании, Нидерландах, а также в Боливии, Перу, Эквадоре и Малайзии байопик остался на первом месте, даже с учетом активных превью и маркетинга сиквела о мире моды. Фактически в еврозоне произошло редкое разделение: модное драмеди забрало большинство стран, но на рынках с сильной музыкальной культурой и традиционно высокой любовью к поп‑иконам публика выбрала историю Майкла Джексона. Внутри студийной статистики Lionsgate картина уже стала вторым самым кассовым проектом постковидной эпохи, обогнав ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ПТИЦАХ И ЗМЕЯХ ($362 млн) и уступая только ДЖОНУ УИКУ 4 ($447 млн).

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2

04.05.2026 Автор: Дмитрий Некрасов