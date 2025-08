Международная касса: холдоверы не сдают позиции

Лучшим голливудским релизом в международном прокате на уикенде остался кинокомикс ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ. По сравнению с США, падение сборов блокбастера на мировых рынках оказалось более мягким: -52% с учетом Китая. Второй уикенд добавил проекту $39,6 млн, общая касса за рубежом выросла до $170 млн. Всего на счету у фильма Marvel теперь $369 млн.

За счет отличной стойкости неожиданно обошел новинки спортивный экшн F1. Картина с Брэдом Питтом заработала еще $17,2 млн на 78 рынках, потеряв всего 17% кассы предыдущего уикенда. На долю мирового проката теперь приходится $372 млн, а общий бокс-офис картины увеличился до $546 млн.

Пародийная комедия ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ дебютировала на 46 рынках за пределами США. Международный старт принес картине с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон $11,5 млн. Больше всего проекту принесли Великобритания и Германия (по $2,3 млн). При этом ленте предстоит старт еще в 15 странах, включая Францию, Бразилию, Австралию и Испанию.

Мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ 2 расширил свой международный прокат до 58 территорий, которые за прошедший уикенд принесли ему $16,3 млн. Всего с учетом предыдущих показов на счету у релиза $22,3 млн за пределами домашнего рынка.

МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ на своем пятом уикенде потерял всего 35% кассы, заработав $16,2 млн. Международная касса фильма достигла $448 млн, а всего у него на счету $766 млн.

Кинокомикс СУПЕРМЕН на прошедшем уикенде работал на 78 рынках, которые добавили в его копилку $11,2 млн. Таким образом, общая касса картины Джеймса Ганна выросла до $551 млн, из которых на мировой прокат приходится $235 млн.

В Китае по-прежнему лидируют локальные релизы. Первое место сохранила драма DEAD TO RIGHTS. Картина добавила в свою копилку $84,2, а всего на ее счету после десяти дней проката $210 млн. Со второго места стартовала анимация NOBODY, заработавшая $18,4 млн. Тройку лучших, как и неделей ранее, замкнула комедия THE STAGE, в активе которой в сумме $45,7 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ

04.08.2025 Автор: Дмитрий Некрасов