Международная касса: темпы сборов триквела «Венома» по миру превысили показатели второй части

На втором уикенде ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ в 66 странах заработал $68,4 млн. За пределами США его выручка достигла $227 млн, а с учетом сборов на родине – $317 млн. Это на 4% опережает цифры ВЕНОМА 2 на аналогичном отрезке работы. Снижение сборов триквела составило в среднем лишь 44%. Во Франции проект стартовал с $6,5 млн, в Японии – с $3,8 млн. Выручка картины в Китае достигла $70,6 млн, в Мексике – $13,4 млн, в Великобритании – $11,9 млн, в Южной Корее – $9,4 млн, в Германии – $9 млн. Залы IMAX по всему миру принесли новому ВЕНОМУ $25,5 млн.

Мелодрама ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ НА НАС на минувшей неделе смогла преодолеть рубеж в $200 млн в международном прокате. Тотал ее сборов достиг $349 млн.

Отметка в $100 млн мировых сборов покорилась хоррору УЛЫБКА 2. За пределами США лента привлекла уже $57,1 млн.

В Индии, где на прошлой неделе отмечался праздник Дивали, стартовали сразу два сильных релиза. Боевик СИНГАМ 3 на родине начал прокат с $16 млн, а его общемировая касса достигла $20,5 млн. Комедийный хоррор ЛАБИРИНТ 3 за первый уикенд привлек в Индии $14 млн, а по всему миру суммарно – $18,1 млн.

Мультфильм ДИКИЙ РОБОТ на 79 территориях записал на свой счет $15,8 млн за уикенд. Его касса в международном прокате достигла $148 млн, в мировом – $269 млн. В Мексике лента освоила $17,8 млн, в Великобритании – $15 млн, во Франции – $11,1 млн, в Австралии – $10,6 млн, в Испании – $7,9 млн.

Триллер Клинта Иствуда ПРИСЯЖНЫЙ НОМЕР ДВА во Франции дебютировал с $3,1 млн, в Испании – с $0,9 млн. Всего с 1348 экранов на нескольких рынках лента смогла заработать $5 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ

04.11.2024 Автор: Максим Острый