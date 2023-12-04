Международная касса: главной премьерой стал индийский экшн «Животное»

Болливудский экшн ЖИВОТНОЕ, по предварительным данным, заработал на старте $40 млн в международном прокате.

Снижение кассы НАПОЛЕОНА за пределами США составило в среднем 46%. Наибольшего успеха лента добилась в Великобритании ($11,8 млн), Франции ($9,9 млн), Германии ($6,2 млн), Испании ($6,2 млн) и Италии ($6,1 млн).

Фантастика ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ПЕВЧИХ ПТИЦАХ И ЗМЕЯХ за уикенд увеличила свою выручку за пределами США до $123 млн. Тотал сборов проекта достиг $244 млн.

Фильм-концерт RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ, в свою очередь, на 94 рынках смог привлечь лишь $6,4 млн. В Великобритании проект стал только четвертым, освоив $1,2 млн, в Австралии – шестым с $0,4 млн. Во Франции касса картины достигла $1,4 млн. Залы IMAX по всему миру принесли ленте $5,1 млн.

Мультфильм ТРОЛЛИ 3 довел свою кассу в международном прокате до $85,8 млн. Впереди у ленты премьера в Южной Корее.

Падение сборов анимационного ЗАВЕТНОГО ЖЕЛАНИЯ составило в среднем 44%. За пределами родного рынка картина освоила $39,6 млн.

В Китае лидером проката остался триллер СКВОЗЬ МОРЕ ЯРОСТИ, увеличивший свою выручку до $62,3 млн.

Фото: кадр из фильма ЖИВОТНОЕ

04.12.2023 Автор: Максим Острый