Международная касса: «Громовержцы*» дебютировали на всех ключевых рынках

Новый блокбастер Marvel Studios стал лидером в мировом прокате. Премьера ГРОМОВЕРЖЦЕВ* состоялась одновременно на всех ключевых международных рынках. За уикенд фильм освоил за пределами США $86,1 млн. Наибольшего успеха ГРОМОВЕРЖЦЫ* добились в Китае ($10,4 млн), а также Великобритании ($7,7 млн), Мексике ($7,3 млн), Бразилии ($4 млн) и Франции ($3,8 млн).

Снижение сборов MINECRAFT В КИНО составило в среднем умеренные 33%. За уикенд лента освоила на международной арене $26,6 млн. Тотал ее сборов за пределами США достиг $475 млн, а с учетом родного рынка – $873 млн.

Отличную стойкость демонстрируют ГРЕШНИКИ, чьи сборы сократились на еще более скромные 27%. Международная касса хоррора составляет на данный момент $57 млн, мировая – $237 млн.

Триллер РАСПЛАТА 2 смог заработать за уикенд на 72 территориях $7,2 млн. Снижение сборов составило в среднем 43%. Международная касса картины выросла до $24,6 млн, мировая – до $65,7 млн.

В Китае $26,2 млн за первые дни проката заработала биографическая драма КОРОЛЕВА ПЕЛЬМЕНЕЙ. Еще одна локальная новинка, триллер ОХОТА ЗА ДЕНЬГАМИ привлек $16,2 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ГРОМОВЕРЖЦЫ*

05.05.2025 Автор: Максим Острый