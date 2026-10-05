Международная касса: «Тайный дневник Верити» стал вторым среди адаптаций книг Коллин Гувер

Экранизация романа Коллин Гувер ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ВЕРИТИ уверенно начала международный прокат. Проект заработал $62,5 млн в мировом прокате, показав второй лучший старт в ряду фильмов по произведениям писательницы после ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ НА НАС, которое начинало в 2024 году с $95,6 млн. За пределами США релиз особенно уверенно выступил в Великобритании, где занял первое место с $4,5 млн на 950 экранах.

Политическая сатира ДИГГЕР Алехандро Гонсалеса Иньярриту стартовала значительно слабее. При производственном бюджете в $160 млн фильм с Томом Крузом заработал $20 млн по миру, из которых $12 млн пришлись на международный прокат и $8 млн – на США. На фоне $40-миллионного производственного бюджета ТАЙНОГО ДНЕВНИКА ВЕРИТИ контраст особенно заметен: с мелодраматического релиза Amazon MGM получила втрое больше на старте, вложив в производство в четыре раза меньше.

Приключенческая драма СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ продолжила сильный прокат за пределами США. За второй международный уикенд фильм заработал $21,5 млн на 66 территориях, а его зарубежные сборы достигли $98,7 млн. С учетом домашнего рынка мировой результат проекта с Брэдом Питтом составил $32,5 млн за отчетный период.

Кинокомикс МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ стал самым кассовым фильмом в истории мирового проката. После второго уикенда перевыпуска сборы проекта достигли $2,9255 млрд, позволив ему обойти АВАТАР Джеймса Кэмерона с результатом $2,9237 млрд. Перевыпуск под названием МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ – ПОВТОР во второй уикенд резко просел: на 81% – до $4,4 млн в США после старта с $26,1 млн. При этом международная касса перевыпуска за второй уикенд составила $18,8 млн, а его общие мировые сборы достигли $126 млн, из которых $89,8 млн пришлись на зарубежные рынки. За пределами США переиздание особенно успешно выступило в Китае, где стало самой кассовой картиной среди иностранных релизов на неделе и собрало $21,3 млн с учетом накопленной кассы.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ВЕРИТИ

05.10.2026 Автор: Дмитрий Некрасов