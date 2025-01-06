Международная касса: «Носферату» уверенно начал свой прокат

По итогам минувшего уикенда кинофраншиза про Соника заработала в мировом прокате $1 млрд. Непосредственно СОНИК 3 пополнил свою копилку на $51,2 млн на международной арене, тотал его сборов достиг $336 млн.

Тем временем МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ заработал за пределами США за уикенд $53,5 млн на 52 рынках. Общая выручка релиза в международном прокате превысила отметку в $300 млн, а тотал достиг $476 млн. Снижение сборов составило в среднем 31%. Картина вошла в десятку самых кассовых проектов прошлого года. $31 млн ей принесли залы IMAX.

Сразу $26 млн привлек в международном прокате за уикенд хоррор НОСФЕРАТУ. Картина работает на 61 территории. В Великобритании она стартовала с $6,6 млн, в Мексике – с $3,5 млн, в Италии – с $2,2 млн, в Австралии – с $2 млн, в Германии – с $1,6 млн. Тотал сборов фильма Роберта Эггерса перешагнул рубеж в $100 млн.

Вступить в клуб «миллиардеров» стремится МОАНА 2. За пределами родины касса картины достигла $553 млн, а всего на счету ленты – $961 млн.

В китайском прокате также продолжают царить холдоверы. Сборы драмы BIG WORLD достигли по итогам недели $79,2 млн, а криминальной ленты ОСЬМИНОГ СО СЛОМАННЫМИ НОГАМИ – $76 млн. Вышедшая в канун Нового года романтическая комедия HONEY MONEY PHONY записала на свой счет $29,6 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма НОСФЕРАТУ

06.01.2025 Автор: Максим Острый