Международная касса: сиквел «Супер Марио» установил ряд рекордов

Первый апрельский уикенд в мировом кинопрокате прошел под знаком анимационного блокбастера СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО – мультфильм показал не только крупнейший международный старт года, но и установил каскад рекордов на разных рынках. Без учета США и Канады новинка собрала $182 млн за первые пять дней, включая превью в 80 странах на 23,5 тысячах площадок и 54 тысячах экранов. Вместе с североамериканскими $190 млн мировая касса достигла $373 млн. Также у сиквела четвертый старт среди голливудских мультфильмов после ЗВЕРОПОЛИСА 2, МОАНЫ 2 и первой части СУПЕР МАРИО. Для студии Universal это пятый крупнейший старт в мире.

На фоне старта мультбастера ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» демонстрирует образцовую динамику в международном прокате. На третьем уикенде картина собрала $42,1 млн в 86 странах, общий международный бокс офис достиг $204 млн, а мировой – $421 млн. Падение на зарубежных рынках составило всего 23% – отличный результат для масштабной научной фантастики.

Disney/Pixar с ПРЫГУНАМИ тоже продолжает показывать устойчивую динамику за пределами США. Общая мировая касса анимационной картины достигла $332 млн, из них $183 млн приходится на международные рынки. Пятый уикенд принес проекту $12,4 млн на 52 зарубежных территориях. Особенно везет мультфильму в Японии, где падение составило всего 3%, там ПРЫГУНЫ остаются лидирующим голливудским релизом года с совокупной кассой $12,2 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО

06.04.2026 Автор: Дмитрий Некрасов