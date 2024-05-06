Международная касса: лучшими голливудскими релизами стали «Каскадеры» и «Гарфилд в кино»

Комедийный экшн КАСКАДЕРЫ на прошедшей неделе расширил свое присутствие на международной арене до 78 рынков. За уикенд картина заработала $25,4 млн, а ее общая выручка за пределами США достигла $36,9 млн. В Великобритании фильм стартовал с первого места и $4,4 млн. Мексика принесла ленте $2,5 млн, Франция – $2,3 млн.

Новая версия похождений кота Гарфилда, на этот раз полностью анимационная, начала работу в международном прокате с $22 млн. Премьера ГАРФИЛДА В КИНО состоялась в 18 странах. В Испании картина стартовала с $3,2 млн, в Бразилии – с $2,2 млн, в Италии – с $1,6 млн, в Перу – с $1,3 млн.

Перевыпуск проекта ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 – СКРЫТАЯ УГРОЗА за пределами США принес корпорации Disney $6,4 млн. В Великобритании и Германии картине Джорджа Лукаса досталось серебро, выручка на этих рынках составила, соответственно, $1,4 млн и $1 млн.

Еще одна новинка недели, фильм ужасов ТАРО: КАРТА СМЕРТИ за пределами США освоил $3,7 млн.

Тотал сборов фантастики ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ вырос до $546 млн. Фильм занимает второе место в чарте самых кассовых проектов года.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ГАРФИЛД В КИНО

06.05.2024 Автор: Максим Острый