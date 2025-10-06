Международная касса: «Битва за битвой» остается в лидерах мирового проката

Новый фильм Пола Томаса Андерсона остался в лидерах мирового проката. Второй уикенд для фильма БИТВА ЗА БИТВОЙ оказался весьма успешным, картина заработала $21,7 млн на 77 территориях. Падение сборов составило в среднем всего 22%, а тотал к вечеру воскресенья вырос до $102 млн. В некоторых странах проект с Леонардо ди Каприо на второй неделе смог улучшить свои стартовые показатели. Так, в Новой Зеландии прирост составил 7%, в Германии – 5%, а в Чили – 2%. В Турции фильм стартовал только сейчас, возглавив чарт. Остался один крупный старт – в Китае релиз запланирован на 17 октября.

Документальный проект TAYLOR SWIFT: THE OFFICIAL RELEASE PARTY OF A SHOWGIRL собрал на 54 территориях за пределами США $13 млн. Вместе с домашним рынком касса фильма, рассказывающего о закулисье нового альбома поп-звезды, составила $46 млн.

Фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД добавил к своим капиталам $9,3 млн в 76 странах. Общая касса проекта дошла до отметки в $458 млн.

Аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ по итогам уикенда поднялось на шестую строчку в списке самых кассовых релизов текущего года. Проект заполучил $6,7 млн на 62 зарубежных рынках. Тотал теперь составляет $633 млн. Больше всего за пределами США и Японии картина заработала в Мексике ($17,4, млн), Германии ($14,4 млн) и Франции ($14,2 млн).

Перевыпуск блокбастера АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ добыл $6,8 млн. В Австралии за счет этого старта фильм Джеймса Кэмерона поднялся на второе место в списке самых кассовых релизов, обойдя ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ. Лидером бокс-офиса там остается первый АВАТАР.

В Китае в фаворе снова местные проекты, причем в лидерах опять военная картина. Чарт возглавил исторический фильм ДОБРОВОЛЬЦЫ: МИР. Непосредственно за уикенд лента заработала $23,5 млн, а за шесть дней проката на ее счету накопилось $51,9 млн. На второе место опустилась военная драма 731, у которой уже $251 млн после 18 дней проката. Тройку лидеров замкнуло фэнтези АССАСИН: СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА, собравшее $15,6 млн за уикенд и $31,7 млн за пять дней. В российский прокат картина должна выйти 18 декабря.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма БИТВА ЗА БИТВОЙ

06.10.2025 Автор: Дмитрий Некрасов