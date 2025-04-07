Международная касса: «Minecraft в кино» уверенно возглавил прокат

Киноадаптация популярной видеоигры MINECRAFT В КИНО заработала за первый уикенд на 75 рынках $144 млн. Это лучший старт среди голливудских релизов этого года. Общие сборы картины достигли $301 млн. Наибольшим успехом картина пользовалась в Великобритании ($19,9 млн), Китае ($14,5 млн), Мексике ($11,2 млн), Германии ($10,6 млн) и Австралии ($8,3 млн). Стоит отметить, что в Китае новинка обошла локальные премьеры – криминальную драму WE GIRLS ($11 млн) и драму MUMU ($9,8 млн).

На фоне успехов конкурента несколько в тень отошел МАСТЕР. Тем не менее, сборы картины за пределами США выросли до $16 млн, а тотал – до $44 млн.

Общемировые сборы БЕЛОСНЕЖКИ по итогам уикенда достигли $168 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма MINECRAFT В КИНО

07.04.2025 Автор: Максим Острый