Международная касса: новый «Мир Юрского периода» показал второй лучший старт в истории франшизы

Сборы фантастического экшна МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ за пределами США составили $171 млн, с учетом американского бокс-офиса они достигли $318 млн. Среди всех фильмов франшизы это второй старт – после перезапуска серии, состоявшегося в 2015 году ($524 млн за первый уикенд по всему миру). Лучше всего ВОЗРОЖДЕНИЕ стартовало в Китае, где его выручка добралась до отметки в $41,5 млн.

Отличную стойкость в мировом прокате демонстрирует F1. Сборы проекта снизились в среднем на минимальные 28%. В 78 странах фильм заработал за уикенд $56,3 млн. Его международная касса выросла до $184 млн, мировая – до $294 млн.

Среди других холдоверов мирового проката отметим в первую очередь фэнтези КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. За уикенд его международные сборы выросли на $21 млн и достигли $293 млн. Тотал ленты добрался до отметки в $517 млн.

Самым кассовым мейджорским проектом в мировом прокате в 2025 году на данный момент является ЛИЛО И СТИЧ. В его активе – $564 млн за пределами США и $973 млн по всему миру.

64 рынка принесли хоррору 28 ЛЕТ СПУСТЯ $7 млн за уикенд. Международная касса фильма ужасов достигла $65,6 млн, мировая – $126 млн.

Мультфильм ЭЛИО на 48 территориях за уикенд освоил $6,7 млн. Тотал его сборов составил к вечеру воскресенья $96,8 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter

Фото: кадр из фильма МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ

07.07.2025 Автор: Максим Острый